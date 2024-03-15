15 марта, 17:08События
Москва онлайн покажет шаманские танцы и катание на оленях в честь широкой Масленицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
17 марта зрители Москвы онлайн увидят празднование широкой Масленицы на территории парка "Сокольники". Организаторы пообещали познакомить москвичей и гостей столицы с традициями народов Урала. Корреспондент Лариса Соколова примет участие в гуляньях, пообщается с артистами и гостями.
В программе запланированы выступления шаманов и этнических творческих коллективов, катание на оленьих упряжках и мастер-классы по созданию оберегов.
Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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