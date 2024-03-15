Москва онлайн покажет шаманские танцы и катание на оленях в честь широкой Масленицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

17 марта зрители Москвы онлайн увидят празднование широкой Масленицы на территории парка "Сокольники". Организаторы пообещали познакомить москвичей и гостей столицы с традициями народов Урала. Корреспондент Лариса Соколова примет участие в гуляньях, пообщается с артистами и гостями.

В программе запланированы выступления шаманов и этнических творческих коллективов, катание на оленьих упряжках и мастер-классы по созданию оберегов.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.