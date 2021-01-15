Цифровой паспорт объекта капитального строительства появится в Москве

15 января, 19:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице продолжается работа над созданием цифрового паспорта объекта капитального строительства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время создается цифровая площадка взаимодействия участников строительства – платформенное решение, формирующее единую среду для юридически значимых действий участников строительства и органов власти", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, в свою очередь, подчеркнул, что создание паспорта является ключевым этапом в развитии единого цифрового пространства для строительной отрасли.
"Строительная отрасль – одна из важнейших и динамично развивающихся в столице. Цель правительства Москвы – внедрить инструменты, которые помогут повысить эффективность градостроительного планирования, контролировать сроки, качество и безопасность при возведении объектов", – отметил Лысенко.
Он подчеркнул, что цифровой паспорт выведет систему предоставления услуг в сфере строительства на новый уровень. Он будет содержать в себе информацию о технико-экономических показателях объекта, характеристику и градостроительные ограничения территории, а также график реализации объекта, фото- и видеоматериалы рабочего процесса на объекте.
"Для застройщиков появится возможность получить доступ ко всей информации об объекте в одном месте, в том числе к сведениям, формируемым органами исполнительной власти в рамках предоставления услуг и реализации функций. С использованием цифровых паспортов будут оказываться комплексные услуги (суперсервисы) и внедряться механизмы проактивного предоставления услуг", – пояснил Левкин.
Директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова добавила, что в будущем на строительных площадках также планируют внедрить QR-коды, с помощью которых горожане смогут получить более подробную информацию об объекте, а также смогут посмотреть проект в 3D-формате.
Ранее Минстрой внес законопроект о типовом строительстве. В документе говорится, что типовые проектные решения позволят возводить объекты капитального строительства, создавая в городе уникальный архитектурный ансамбль. В то же время это не будет исключать строительства объектов по индивидуальным проектам. Также будут сохраняться исторические здания.
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