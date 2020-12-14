В Пушкинском музее построят подземные галереи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Пушкинском музее построят три подземные галереи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Галереи общей площадью 5,7 гектара соединят основное здание Пушкинского музея с депозитарно-реставрационным и выставочным центром, галереей старых мастеров и галереей искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков.

В рамках проекта планировки территории музея также предусматривается развитие пешеходной и транспортной инфраструктуры прилегающих улиц, а также реконструкция Колымажного переулка. Все работы будут проводиться за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют Дом-музей Чехова на Садовой-Кудринской улице. В здании приведут в порядок поверхности стен и восстановят печи на первом и втором этажах. Во время работ специалисты также отремонтируют кровлю, поменяют водосточные трубы, отливы, окна, а также двери. Кроме того, реставраторы раскроют окно на восточном фасаде второго этажа.

