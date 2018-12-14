В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество".

Фестиваль продлится целый месяц – с 14 декабря по 13 января. В городе будут работать 78 фестивальных площадок, две трети которых расположены за пределами центральной части города. Это сделано для того, чтобы местным жителям было удобнее добираться.

Впервые в этом году большие фестивальные площадки открылись в пяти жилых районах Москвы – Кузьминках, Митине, Бутове, Зябликове и Новокосине.

В центре города начали работу 19 площадок, в округах – 29 площадок, в парках – еще 30. В будни площадки открыты с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.



Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Фестивальные площадки украсили 100 тысяч новогодних игрушек и декоративных элементов, 500 объектов световой архитектуры, 3,5 тысячи километров электрогирлянд, 2,5 миллиона светодиодов.

Всего на площадках фестиваля установили четыре тысячи елей и обустроили пять праздничных катков. Подготовили свыше восьми тысяч мастер-классов. На сценах ведущие российские театры представят более 1,5 тысячи постановок. Свои спектакли покажут более 50 коллективов – лауреатов фестиваля "Золотая маска".

Пройдут более 30 литературных балов. Взрослым и детям предложат более 100 спортивных игр и забав. Впервые организуют более 20 фан-встреч с чемпионами России, Европы и мира по зимним видам спорта.

На время празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной. Главная улица города будет ждать гостей 31 декабря с 17:00 до 03:00, 1 января с 11:00 до 23:00 и 2 января с 11:00 до 20:00.

На пространстве от Пушкинской площади до Охотного Ряда воссоздадут атмосферу новогоднего праздника от советской эпохи до современности. На Тверской каждые полчаса будут выступать артисты, и каждый час – музыкальные флеш-мобы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программы подготовили более 100 музыкальных коллективов, 15 уличных театров и 160 профессиональных танцоров. Всего на Тверской пройдет более 120 представлений, 500 анимационных программ, 200 спектаклей "Золотой маски", 50 новогодних мастер-классов.

Для гостей организуют рождественский квест "Сказочное путешествие". Его маршрут пройдет по 22 площадкам фестиваля, в том числе в 9 парках. Участники квеста получат специальные паспорта, в которые будут ставиться печати, символизирующие успешное прохождение заданий.

Для участников приготовили более 80 тысячи призов: сувениры с символикой фестиваля, билеты в кино, сладкие сюрпризы, аксессуары от российских дизайнеров, специально созданные для "Путешествия в Рождество".

На переходе от Манежной площади к Площади Революции установили Большую ледяную горку, высотой 8 метров. На ней можно покататься на ватрушках-тюбингах.

В Москве открывается главный зимний фестиваль



Известные фигуристы примут участие в 72 уникальных ледовых шоу. Из них 46 постановок – в Ледовом театре в Новопушкинском сквере, где в главных ролях выступят Петр Чернышев и Татьяна Навка. Запланирован премьерный показ ледового шоу "Царевна лягушка", поставленного специально к фестивалю.

Также будут показаны шоу "Лебединое озеро", "Чиполлино", "Белоснежка", "Золушка". 26 постановок впервые пройдут на ГУМ-катке на Красной площади. Там покажут шоу "Щелкунчик" и "Короли льда", а также премьеру спектакля "Снежный король-2" от Евгения Плющенко.

На Новом Арбате открылась площадка для керлинга. Освоить этот вид спорта помогут 60 специалистов. Здесь состоятся более 200 конкурсов, более 60 викторин, мастер-классы от профессионалов, шесть любительских турниров и профессиональные показательные выступления.

Несколько дней фестиваля посвятят благотворительности. Различные мероприятия проведут фонды "Я есть!", "Русская береза", "Лапа дружбы", "Юна", "Орби" и "Жизнь". На Кузнецком мосту состоится выставка елей от российских дизайнеров.

Одна из новинок этой зимы – музыкальный тоннель на Поклонной горе. В нем звучат новогодние музыкальные мелодии, а световые гирлянды тоннеля сверкают в такт музыке. У входа в парк "Зарядье" установлен "Ледяной дождь" – четыре интерактивные стелы высотой шесть метров, состоящие из множества светодиодных лент.

В Митине, Измайловском, Лианозовском парках, Филях, парке имени Святослава Федорова и других можно покачаться на световых качелях.

В "Царицыно" разместили световую карету с лошадьми, световые арки и ретро-автомобиль. В "Коломенском" появились интерактивные павильоны, где представлена история празднования Рождества в России.