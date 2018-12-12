Москвичи смогут включать новогодние заставки на светодиодных стелах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед новогодними праздниками в Москве установят 10 светодиодных стел. Об этом рассказал технический специалист компании ОЭК Максим Крыганов.

Четыре стелы установят в парке "Зарядье", три – на смотровой площадке на Воробьевых горах, по одной – рядом с метро "Профсоюзная", на Площади Юности в Зеленограде и на Ходынском поле. Для создания 3D-эффекта в стелах смонтировано по 50 тысяч светодиодов. Высота каждой стелы – шесть метров, на Ходынском поле – 12 метров, приводит слова Крыганова Агентство "Москва".

Каждый желающий сможет запустить на стеле любой из 12 интерактивных световых сценариев – для этого нужно будет считать QR-код через смартфон.

С 14 по 20 декабря на Манежной площади покажут световое праздничное шоу "Новогодняя Москва". У каждого мини-фильма будет свой сюжет, музыкальное и звуковое сопровождение. Сама Москва на время новогодних праздников превратится в один большой сказочный город.