Поклонная гора запоет перед Новым годом

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
На Поклонной горе к Новому году установят музыкальный тоннель. Он станет "одной из новинок этой зимы", рассказал Агентству "Москва" глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.
По его словам, сейчас на столичных площадях устанавливаются большие конструкции, а в небольших скверах и местах пешеходных зон появляются объемно-декоративные конструкции. В том числе, это кареты, фигурки животных и световые тоннели.
Ключевая особенность музыкального тоннеля заключается в том, что в нем будут проигрываться новогодние музыкальные мелодии, а световые гирлянды будут сверкать в такт музыке.
Ранее Гасангаджиев сообщил, что в Москве используют более 1500 километров светодиодных гирлянд для создания новогодних световых конструкций.
Все новогодние световые конструкции в Москве начнут работу 14 декабря.
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