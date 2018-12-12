Москву укутают 1,5 тысячи км праздничных гирлянд

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве используют более 1500 километров светодиодных гирлянд для создания новогодних световых конструкций. 14 декабря столица будет полностью готова к проведению новогодних мероприятий, сообщил руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

"Более 3000 конструкций украсят улицы и площади города. Более 1500 километров светодиодных гирлянд применено для создания новогодних световых конструкций – москвичи их увидят в новом дизайне и виде, соответственно, много интересного их будет ждать в новогодние праздники. Особое внимание было уделено развитию парков, территорий – там будут новые интерактивные площадки и павильоны", – сказал глава департамента, передает Агентство "Москва".

Он напомнил, что география празднования в этом году стала шире на 20%, при этом затраты остались на уровне прошлого года. Москва накопила достаточно декоративных конструкций, и сегодня все приготовления связаны с принятием нового дизайна, что позволяет достигать большой экономии.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Москве установят 10 светодиодных стел. Четыре стелы установят в парке "Зарядье", три – на смотровой площадке на Воробьевых горах, по одной – рядом с метро "Профсоюзная", на Площади Юности в Зеленограде и на Ходынском поле. Для создания 3D-эффекта в них смонтировано по 50 тысяч светодиодов. Высота каждой стелы – 6 метров, на Ходынском поле – 12 метров. Каждый сможет запустить на стеле любой из 12 интерактивных световых сценариев. Для этого нужно будет считать QR-код через смартфон.

