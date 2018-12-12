Топ-7 новогодних шоу в Москве

Пора новогодних шоу в Москве – такой же неотъемлемый атрибут праздника, как ярко сверкающие елки по всему городу. Мы выбрали самые зрелищные, на которые можно пойти всей семьей на каникулах.

Шоу Братьев Сафроновых "Тайна трех планет"

Главные иллюзионисты страны на этот раз используют тысячи мегаватт света и музыки, LED-экраны и космические спецэффекты. Все, купившие билет на межгалактический лайнер, отправятся в космос искать потерявшуюся группу землян и, естественно, ее найдут. А заодно посмотрят на гигантских роботов и фантастических животных.

Для кого: для очарованных космосом

Где: ЦВК "Экспоцентр"

Когда: с 28 декабря по 8 января

Билеты: от 1150 до 9300 рублей

Голографическое шоу "Саша/Alex"

История московских Ромео и Джульетты, осовремененная режиссером Алексеем Сеченовым, предстает в голографических декорациях, которые в свое время позволили "оживить" короля поп-музыки Майкла Джексона и рэпера Тупака Шакура. Среди исполнителей звезда вокального шоу "Успех" Ив Набиев, участница проекта "Голос" Евгения Благова и артист мюзиклов "Русалочка" и "Звуки музыки" Андрей Карх.

В Москве "Саша/Alex" – всего на семь дней, затем его ждут заграничные гастроли.

Для кого: для верящих в вечную любовь и новые технологии

Где: Известия Hall

Когда: со 2 по 8 января

Билеты: от 550 до 3850 рублей

"Вокруг света за Новый год"

"Москвариум" расскажет, как празднуют Новый год в разных странах мира. На сцене появится каток с искусственным льдом, 5D-эффекты и масштабные видеопроекции. За танцевальную программу, помимо фигуристов, отвечают главные водные обитатели планеты: моржи, дельфины, белуха и морские львы.

Для кого: для тех, кто не боится застрять во льдах

Где: "Москвариум"

Когда: с 15 декабря по 20 января

Билеты: от 1000 до 5000 рублей

Акробатическое шоу на воде "Пираты и корабль-призрак"

Бассейн "Олимпийского" на время проведения шоу превратится в Карибское море с кораблем-призраком, пиратами и разгуливающими по тропической жаре Дедом Морозом и Снегурочкой. Помимо пиротехнического шоу и заплыва титулованных синхронистов, будут зрелищные хореографические номера, каскадерские трюки и полеты на флайборде.

Для кого: для всех, кто грезит о сокровищах капитана Флинта

Где: Бассейн "Олимпийский"

Когда: с 21 декабря по 13 января

Билеты: от 600 до 10 000 рублей

Кремлевская елка "Тайна планеты Земля"

Главные герои представления – персонажи русских народных сказок: Садко, Левша, Данила мастер, Новый год, Дед Мороз и Снегурочка. На космическом корабле "Фантазия" они будут бороться с космическими пиратами, спасать главный зимний праздник и отгадывать тайну нашей планеты. Обещают незабываемый спектакль, как и всегда в Кремле.

Для кого: для тех, кто верит в русских супергероев

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Когда: с 24 декабря по 8 января

Билеты: от 2650 до 4400 рублей

"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза

Гости новогоднего мегашоу "Главный секрет Деда Мороза" отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с Настоящим Дедом Морозом с русского Севера, любимыми героями телеканала "МУЛЬТ" и артистами высочайшего класса. Уникальными подарками для всех гостей станут бесплатное персональное видеопоздравление от Деда Мороза, тематический парк аттракционов и бесплатное игровое шоу.

Для кого: для любителей семейного просмотра

Где: "Крокус Сити Холл"

Когда: 22-23 декабря, 27-30 декабря, 2-7 января

Цена: от 660 рублей

"Арт-эксперимент. Чудо света"

Музей "Гараж" приглашает в прямом смысле прикоснуться к тайнам фотографии – самому сделать пинхол-камеру из спичечного коробка или напечатать новогоднюю открытку с помощью старой печатной техники. Посетители, как настоящие авангардные художники, будут ставить опыты в специальной фотолаборатории, и убедятся в том, что физика и химия на самом деле увлекательны! Тема фотографии возникла неслучайно – 7 января считается ее днем рождения, и в 2019 году ей исполнится 180 лет.

Для кого: для любителей все попробовать самому

Где: Музей современного искусства "Гараж"

Когда: со 2 по 13 января

Билеты: от 400 до 800 рублей

Анна Векшина