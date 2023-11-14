В Москве утвердили предмет охраны палат XVII века в Архангельском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Сотрудники департамента культурного наследия Москвы утвердили предмет охраны палат XVII века, находящихся в Замоскворечье в Архангельском переулке. Речь идет о перечне ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Объект расположен по адресу Архангельский переулок, дом 10, строение 1. Он относится к архитектурному стилю эклектика и является объектом культурного наследия федерального значения. Элементы здания подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных мероприятий.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подчеркнул важность подробно перечислить все тонкости, формирующие облик здания. По его словам, именно в деталях скрыто мастерство архитектора, через них можно считать след времени.

"Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения. Даже в условиях современного использования интерьеров они отсылают нас к ХIХ веку, когда усадьба переживала второе рождение после пожара 1812 года", – сообщил он.

Кроме того, в предмет охраны попало декоративное оформление интерьеров, в том числе профилированные потолочные карнизы, лепные розетки, оформление окон, подоконники из натурального камня, камин и многое другое.

В построенном более 300 лет назад здании подвал и стены первого этажа палат выложены из камня, а остальная часть – из дерева. В 1812 году там произошел пожар, в результате чего второй этаж оказался полностью уничтожен. К 1834-му его отстроили вновь, но в этот раз полностью из камня. Объект стал доминантой усадебного комплекса.

Владение в XVIII веке принадлежало провиантмейстеру Думашеву, в 1763-м палаты перешли в собственность братьев Приклонских – Петра и Александра. В конце XIX века особняк выкупил бригадир Василий Левашев. После его семьи объект перешел сначала к обер-прокурору Ивану Волкову, а затем к Кильдюшевским, которые оставались владельцами в период с 1836 по 1882 год.

Ранее стало известно, что барельефы XVIII–XIX веков доходного дома усадьбы Салтыковых на Никольской улице будут отреставрированы. В настоящее время они находятся в мастерских Российской академии художеств. Реставрацию осуществит фонд академии.

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