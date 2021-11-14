Более чем на 70% увеличилось количество летних кафе в Москве за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Количество летних кафе в столице достигло 3,3 тысяч, увеличившись за последние пять лет на 75%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Количество летних веранд в столице увеличилось за пять лет на 72 процента. Если в 2015 году в Москве в схему размещения, легализующую такую деятельность, было включено 1926 площадок, то в летнем сезоне 2021 года возможность законно функционировать получило уже 3321 летнее кафе", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это связано с простотой открытия таких веранд. Так, необходимые для этого земельные участки предоставляются предпринимателям бесплатно, а подавать соответствующие документы нужно лишь единожды.
Кроме того, на базе информационно-консультационного центра при Госинспекции по недвижимости для бизнеса проводят вебинары, на которых, в частности, освещаются правовые вопросы открытия и эксплуатации летних кафе. Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, разъяснительная работа позволила за последний год сократить количество нарушений при размещении веранд в 1,5 раза.
Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса за девять месяцев текущего года выкупили у столицы более 330 нежилых помещений. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Средняя площадь приватизированных помещений составила 164,2 квадратных метра, а средняя цена квадратного метра – 90,7 тысячи рублей.
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