С 21 ноября электробусы выйдут на маршрут т18

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Электробусы выйдут на маршрут т18 21 ноября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. Они будут следовать от Рижского вокзала через метро "Марьина Роща", ТТК, Белорусский вокзал, метро "Улица 1905 года" до Стрельбищенского переулка.
Маршрут проходит через районы Мещанский, Марьина Роща, Тверской и Пресненский. Таким образом, для 335 тысяч их жителей поездки станут быстрее и тише, а прогулки на свежем воздухе приятнее, отметили в пресс-службе.
В конце октября электробусы начали работать на маршруте № К. Они начинают свой маршрут от метро "Китай-город" и следуют через Павелецкий вокзал до кинотеатра "Ударник".
8 октября Сергей Собянин сообщил, что на дороги Москвы вышел 500-й электробус. Он перевозит пассажиров по маршруту м4 – от станции метро "Озерная" до метро "Октябрьская".
Электробусы запустили в столице в 2018 году. Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.
Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.
"Интервью": Дмитрий Пронин – о транспортном развитии Москвы
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