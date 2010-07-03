Доходный дом братьев Грибовых отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шестиэтажный доходный дом братьев Грибовых на улице Чаплыгина отреставрируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия столицы.

"Доходный дом в Басманном районе состоит из двух корпусов. Это пример памятника в неоклассическом стиле, где два первых этажа декорированы рустом, фасады имеют ассиметричную композицию, а портал первого подъезда украшен изящными скульптурами амуров с цветочными гирляндами", – цитирует пресс-служба руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он уточнил, что специалисты приступят к реставрации объекта культурного наследия только после согласования с Мосгорнаследием. По словам Емельянова, для разработки проекта проведут историко-архивные и библиографические исследования, а также изучат особенности здания. Отдельное внимание специалисты уделят вопросу обеспечения пожарной безопасности объекта.

Доходный дом, построенный в 1911 году, находится на улице Чаплыгина. Заказчиком здания был владелец мануфактуры Павел Грибов. Он с братьями владел также особняком в Большом Харитоньевском переулке.

Ранее сообщалось о реставрации дома Долговых, расположенного в Мещанском районе столицы. В рамках реставрации будут укреплены и усилены все конструкции здания. Специалисты отреставрируют фундамент, проведут работы по гидроизоляции подвала, а также заменят некоторые балки перекрытий.

Особое внимание будет уделено реставрации декора фасадов и интерьеров. Будут воссозданы белокаменный цоколь, исторический вход со стороны дворового фасада и кровля.

