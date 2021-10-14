Сергунина заявила, что столичные рестораны восстановились после ограничений по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская сфера общественного питания восстановилась после ограничений, объявленных в городе в связи с пандемией коронавируса, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина на церемонии вручения звезд Michelin столичным ресторанам.

"Мы действительно закрывали. И был период, когда рестораны не могли работать. <...> Но эта отрасль показала, что она устойчивая. И по цифрам, которые мы видим – как (повышается. – Прим. ред.) оборот в ресторанах, – действительно, они восстановились", – сказала Сергунина.

Она отметила, что, несмотря на общее улучшение ситуации, пандемия не закончилась и некоторые рестораны продолжают сталкиваться с разного рода сложностями.

"Но надеюсь, что появление звезд Michelin у тех или иных ресторанов будет стимулом бороться, работать дальше", – подчеркнула вице-мэр.

По словам Сергуниной, разговоры о появлении Michelin в Москве начались в 2012 году. За это время количество кафе и ресторанов в городе выросло в 2,5 раза.

"За это время гастрономическая отрасль Москвы поменялась колоссально. У нас только количество точек увеличилось в 2,5 раза. Сейчас уже более 15 тысяч объектов общественного питания", – указала она.

Вице-мэр подчеркнула, что все эти заведения имеют различные направления, ценовые категории и особенности, которые привлекают как туристов, так и москвичей.

"Мы считаем, что Michelin – это награда для наших рестораторов, которые, несмотря на сложности, пандемию, двигались, развивались", – заключила Сергунина.

Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам проходит в "Зарядье". Как сообщил международный директор гидов Гвендаль Пулленек, в московский гид включат 69 ресторанов.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов озвучил критерии, по которым будут определять, какие столичные рестораны получат звезды Michelin. Он отметил, что в этом вопросе Федерация рассчитывает на объективность.