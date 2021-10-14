Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве завершила работу горячая линия по вопросам включения отопления, которая была создана в начале отопительного сезона. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"С ее помощью горожане получали информацию о процессе пуска тепла в домах и могли оставить заявку в случае возникновения неполадок. Обрабатывать запросы жителей помогал голосовой помощник", – говорится в сообщении.
В случае неполадок с отоплением в доме москвичи могли позвонить по телефонам +7 800 100-23-29 и +7 495 539-53-53. Вызвать мастера также можно было через портал mos.ru, указав адрес и причину обращения.
"В этот период, как правило, возрастает нагрузка на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям становится труднее дозвониться по вопросам, не связанным с отоплением. Выделенная линия позволила перераспределить потоки звонков, значительную их часть взял на себя голосовой помощник – он обработал 76% вызовов", – приводятся в сообщении слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.
13 сентября Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В столичном правительстве отметили, что для этого было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
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