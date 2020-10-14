Семиэтажный дом в Таганском районе капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Таганском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание находится по адресу улица Воронцовская, дом 25, строение 1. Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил, что во время капитального ремонта будет обновлен фасад знания: стены дома окрасят, также будет заменена система наружного водостока, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе добавили, что ремонт кровли предусматривает обновление покрытий вентиляционных шахт, замену утепления на чердаке и устройство ходовых настилов. Сообщается, что архитектурный облик здания и планировка будут сохранены.

Ранее сообщалось, что дом XIX века на Трубной улице отреставрируют. Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для объекта, расположенного по адресу улица Трубная, дом 29, строение 1. Четырехэтажное здание построено по индивидуальному проекту в 1891 году.

Дом является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, и находится на территории объекта культурного наследия "Культурный слой "Земляного города". В процессе реставрационных работ будет обновлен фасад знания.

