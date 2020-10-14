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Город

15:32

В ЮВАО с начала года согласовали пять проектов домов по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять проектов домов по программе реновации согласовали с начала года в ЮВАО. Их построят в районах Люблино, Лефортово, Капотня и Нижегородском, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые дома на более чем 1800 квартир возведут на Краснодарской, Люблинской и Нижегородской улицах, Золоторожском Валу, а также в 1-м квартале Капотни.

Полы в квартирах выложат ламинатом и керамогранитом, стены комнат, прихожей и коридора оклеят обоями, санузлы облицуют светлой керамической плиткой.

В полную внутреннюю отделку входит установка дверей, сантехники, кухонной мойки и осветительных приборов, выключателей и розеток.

Проекты также включают благоустройство прилегающей территории – оборудование детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года, в нее вошло 5 174 дома. Новые квартиры получат более 350 тысяч семей – это около одного миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в Головинском районе в 2020 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Новостройка расположена по адресу Смольная улица, владение 21а.

Строители уже завершили монтаж монолитных конструкций и прокладку инженерных сетей, ведется черновая отделка квартир.

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