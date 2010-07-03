Семь объектов долгостроя ликвидировано в центре столицы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала текущего года в столице из перечня объектов незавершенного строительства исключено семь объектов, расположенных в ЦАО, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"По одному объекту из семи обеспечен ввод в эксплуатацию, на пяти объектах возобновлены работы, а еще один объект был исключен, потому что там был изменен вид работ на капитальный ремонт", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, в городе работают над сокращением объектов незавершенного строительства с 2011 года. С этого времени на территории ЦАО было выявлено 220 объектов долгостроя.



"При этом на сегодняшний день из перечня долгостроев исключен 181 объект: 40 – введены в эксплуатацию, на 78 – возобновлены работы, 63 участка благоустроены. По 39 объектам работа продолжается", – отметил Левкин.

Он подчеркнул, что задача городских властей заключается в том, чтобы ликвидировать все старые долгострои и не допустить появления новых.

Ранее Левкин сообщил, что в столице за девять месяцев текущего года из перечня объектов незавершенного строительства исключен 41 объект. Он отметил, что семь объектов достроили и ввели в эксплуатацию, еще по 16 объектам выданы разрешения на строительство, а 18 объектов исключены из перечня из-за того, что там строительство не начинали.

До конца года, по словам Левкина, планируется решить проблему долгостроя еще на 16 объектах.