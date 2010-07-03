Отборочные этапы олимпиады школьников стартовали в столице

10:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице начинаются отборочные этапы Московской олимпиады школьников. В интеллектуальных соревнованиях могут принять участие ученики 5–11-х классов.
Олимпиада пройдет по 21 направлению, среди которых математика, история и химия, а также предметам, отсутствующим в школьной программе, например лингвистике и робототехнике, передает портал мэра и правительства Москвы.
Пройти отборочные этапы по большинству направлений можно дистанционно. Чтобы принять участие, нужно выбрать предмет на сайте олимпиады и зарегистрироваться. Успешно справившиеся ученики будут приглашены на заключительный этап.
17 направлений Московской олимпиады школьников входят в перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования РФ.
Для победителей и призеров предусмотрены льготы при поступлении в вузы – от дополнительных баллов до зачисления без экзаменов.
Информацию о правилах проведения, сроках и заданиях прошлых лет для тренировок можно посмотреть на сайте олимпиады.
Ранее сообщалось, что московские школьники заняли I место в Олимпиаде мегаполисов. Среди направлений были математика, информатика, физика и химия. В соревнованиях участие принимали школьники от 14 до 18 лет из 45 городов 32 стран мира.
В прошлом учебном году почти тысяча учеников из Москвы стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Побеждают столичные школьники и на международных конкурсах. Они уже привезли 18 золотых и серебряных наград. А в чемпионате мира профессионального мастерства WorldSkills москвичи заняли второе место.
В этом году в столице проведут 77 олимпиад по различным предметам. Всероссийская олимпиада школьников считается одной из важнейших, потому что победители могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов.
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