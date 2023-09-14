Обучающий курс по выходу на экспорт разработали для предпринимателей Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) разработали видеокурс для предпринимателей, темой которого является "Внешнеэкономическая деятельность и выход на зарубежные рынки". Материалы могут посмотреть компании, которые хотят расширять свой бизнес за счет партнерства с дружественными странами, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Предприниматели смогут узнать о разработке экспортной стратегии, выборе региона, исследовании целевой аудитории, адаптации продукта, тестовых продажах и профильной господдержке. В курс входят 15 модулей, которые включают в себя лекции, презентации, ссылки на сайты, инструменты и литературу.

"Слушателей познакомят с особенностями работы на рынках Индии, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов. Специалисты сопроводят теорию примерами из практики", – отметила заммэра.

Продолжительность курса составляет более 14 академических часов. В результате участники приобретут прикладные навыки и знания. Материал подготовили эксперты с наличием опыта в институтах развития поддержки торговли и промышленности, практики из юридической сферы и специалисты по акселерационным программам.

Ранее сообщалось, что московская компания "Шишкин Лес", специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, вдвое увеличила объем выпуска зернового кофе за 2023 год. Зеленый кофе импортируется из Африки и Латинской Америки, остальные этапы производства успешно импортозамещены.

До этого МЭЦ расширил программу продвижения городских товаров на маркетплейсах дружественных стран. Благодаря этому предприниматели смогут представить продукцию в Турции и Южной Африке.

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