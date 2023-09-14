Москвичи больше 50 тыс раз записались к нотариусу через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска специального сервиса на портале mos.ru москвичи больше 50 тысяч раз записались онлайн на прием к нотариусу. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

"Запись к нотариусу на mos.ru – простой и удобный инструмент, с помощью которого можно записаться на получение различных нотариальных услуг – от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что через портал можно записаться на получение 43 услуг, которые предоставляют порядка 240 нотариусов города. В частности, сервис позволяет обратиться к специалисту по поводу сделок с недвижимостью, для заверения копий документов, составления завещания, оформления договора аренды и по другим поводам.

В этом году жители столицы чаще всего записывались к нотариусу в апреле, июне и июле. Наиболее распространенным запросом стало оформление доверенностей или согласий, с ним горожане обратились почти 20,6 тысячи раз. Далее по востребованности идут услуги оформления наследства и подача документов для различных нотариальных действий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что на сегодняшний день на портале mos.ru доступно более 400 госуслуг и сервисов. Каждый день ими в среднем пользуются больше 2 миллионов раз.



Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru