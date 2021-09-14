Заммэра Москвы заявил о создании в столице резервов по топливу и мощности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве создали необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, заявил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. По его словам, это позволит в полном объеме обеспечить инфраструктурой строящиеся дома и объекты социальной сферы.
Бирюков подчеркнул, что резерв по теплоснабжению составляет 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53%, электроснабжению и водоотведению 19 и 41% соответственно.
"Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В рамках подготовки к сезону в городе создали 365 000 тонн резерва по углю, 378 000 тонн – по мазуту и 24 900 тонн – по дизелю", – отметил Бирюков.
Кроме того, в предстоящий сезон в столице будут работать свыше 1 400 аварийных бригад. Это позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации.
Ранее Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В течение пяти дней весь жилой сектор города будет обеспечен теплом.
Собянин поручил начать массовый пуск тепла на городские объекты
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