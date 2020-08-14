На маршрут "Курско-Рижского" диаметра выйдет второй поезд "Ласточка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На маршрут второго Московского центрального диаметра выйдет еще один поезд "Ласточка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника дирекции МЦД департамента транспорта столицы Андрея Акимова.
"Перевозчик уже принял первую "Ласточку", на подходе уже вторая. Она выйдет на линию в ближайшие два дня, сейчас в депо ведется обточка колесных пар", – отметил он.
О том, что на "Курско-Рижском" маршруте МЦД начал курсировать первый поезд "Ласточка", в департаменте сообщили 10 августа. В пресс-службе отметили, что данный состав соответствует всем стандартам диаметров: удобные кресла, места для маломобильных пассажиров, кондиционеры, бестамбурные вагоны. "Ласточка" развивает скорость до 160 километров в час.
В середине июля скоростные "Ласточки" запустили между Москвой и Костромой. В пути следования есть остановки на станциях "Ярославль" и "Нерехта". В поезде три класса обслуживания, среди которых бизнес, эконом и базовый.
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