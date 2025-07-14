Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 19 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи и туристы не смогут посетить Мавзолей Ленина в субботу, 19 июля, передает ТАСС со ссылкой на отдел Федеральной службы охраны России по связям с прессой и общественностью.

Для посетителей также будет недоступна территория некрополя у Кремлевской стены. Причины такого решения служба не уточнила.

Ранее Минкультуры РФ заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК "ЕКС" на проведение реставрации в мавзолее. Соглашение заканчивается 19 июня 2027 года. Общая площадь объекта составляет почти 3,2 тысячи квадратных метров. Он состоит из трех этажей, включая один подземный.

Экспертиза оценила техническое состояние здания как ограниченно работоспособное. Однако кирпичные части стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г" оцениваются как аварийные.