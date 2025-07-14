"Электронный дом" делает онлайн-голосования жильцов прозрачными и безопасными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платформа "Электронный дом" помогает собственникам помещений проводить безопасные и прозрачные онлайн-голосования, сообщает портал мэра и правительства Москвы. За 4,5 года с ее помощью организовали больше 23 тысяч собраний.

На платформе действует строгая система идентификации пользователей. Для доступа к собранию необходима подтвержденная учетная запись на mos.ru. Система помогает предотвратить утечки данных, взломы и манипуляции с итогами голосований.

Итоги собрания можно посмотреть во вкладке "Опросы и собрания собственников". В ней жильцы смогут найти протокол с результатами и электронной подписью.

Организаторам собрания необязательно проводить обход по квартирам. С помощью платформы они могут взаимодействовать с соседями онлайн. Собственники, у которых нет возможности или желания участвовать в электронном голосовании, могут передать свое решение в офлайн-формате.

О начале собрания жильцы смогут узнать через СМС. Сообщение также придет им на телефон, если в систему поступил их голос в бумажном виде. Пользователь сможет оперативно отреагировать на СМС с помощью указанного в нем номера телефона, если не участвовал в голосовании.

Эксперты платформы помогают жильцам и инициаторам во время подготовки к собраниям. Они организовывают очные и онлайн-консультации, где рассказывают подробности о возможностях "Электронного дома". Получить консультацию можно, позвонив по телефону +7 499 652⁠-62⁠-11.

Пользователям доступны иллюстративные инструкции к использованию платформы и образцы необходимых документов, вроде протоколов, бюллетеней и информационных листовок. Найти их можно на специальной странице на сайте платформы.

Ранее сообщили о запуске платформы в новостройке на Гродненской улице. Ее жители могут обращаться в управляющую компанию с помощью мобильного приложения.