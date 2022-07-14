Красную площадь закроют с 13:00 до 18:00 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Красную площадь на время закроют в четверг, 14 июля, сообщает Агентство "Москва".

Попасть на площадь не получится с 13:00 до 18:00. В Федеральной службе охраны РФ пояснили, что в это время там будет проводиться мероприятие.

Ранее на Красной площади завершилась реставрация барельефов монумента Минину и Пожарскому. Из-за падения заднего барельефа в 2001 году для них планируется предусмотреть более надежное крепление, старое к тому же восстановить нельзя в силу его технического состояния.

По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, завершить все работы планируется осенью. Памятник откроют ко Дню народного единства, 4 ноября.

