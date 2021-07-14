Столичным ресторанам рекомендовали закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы рекомендовали городским ресторанам и кафе закрыть летние веранды в связи с ожидаемыми грозой и сильным ветром. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 14 июля ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве порекомендовали владельцам кафе и рестораторам закрыть уличные зонты и укрепить все конструкции.
В среду, 14 июля, с 15:00 в некоторых районах столицы ожидаются гроза, кратковременный дождь и порывистый ветер. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать до 15 метро в секунду.
Автомобилистам рекомендовали снижать скорость на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: