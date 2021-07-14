Столичным ресторанам рекомендовали закрыть веранды из-за непогоды

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Власти Москвы рекомендовали городским ресторанам и кафе закрыть летние веранды в связи с ожидаемыми грозой и сильным ветром. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 14 июля ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали владельцам кафе и рестораторам закрыть уличные зонты и укрепить все конструкции.

В среду, 14 июля, с 15:00 в некоторых районах столицы ожидаются гроза, кратковременный дождь и порывистый ветер. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать до 15 метро в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снижать скорость на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.