Число электронных запросов в Москомархитектуру выросло более чем в шесть раз за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество электронных запросов на предоставление государственных услуг в комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуру) увеличилось более чем в шесть раз за 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

"Рост в первую очередь произошел в связи с развитием столичной строительной отрасли и методичной работой комитета над упрощением процесса подачи документов, оптимизации их пакета и слаженных действий непосредственно с заявителями", – отметила она.

Княжевская также объяснила возросший спрос повсеместным внедрением электронного формата предоставления госуслуг. Она добавила, что такой способ обращений удобен обеим сторонам. По словам чиновницы, ежегодно специалисты комитета фиксируют увеличение в среднем на 15% количества заявлений, поданных в таком виде.

Как уточнила председатель ведомства, регулярно оптимизирует пакеты документов и работает над сокращением сроков предоставления своих госуслуг. В частности, ежегодно для населения проводятся семинары, на которых обсуждаются нововведения и часто возникающие вопросы при предоставлении госуслуг, с которыми сталкиваются москвичи.

За первые четыре месяца этого года в Москомархитектуру поступило более 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг, что на 700 запросов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Самыми востребованными госуслугами, по данным комитета, являются "подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков" и "приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений".

Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов. уточнила, что общая площадь всех сооружений составит более 40 тысяч квадратных метров. По ее словам, реализация проектов разнообразит городскую инфраструктуру. Кроме того, москвичи получат возможность заниматься спортом прямо рядом с домом, добавила она.