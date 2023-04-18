Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса в районе Павелецкого вокзала

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

Москомархитектура согласовала проект многофункционального комплекса на территории у Павелецкого вокзала, в который входит ЖК, автостоянка и детский сад, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь первой очереди строительства – жилого комплекса с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и садом – составит около 30 тысяч квадратных метров.

Жилые корпуса и детсад на 105 мест выполнят в стилистике промышленной архитектуры. Высота первого корпуса – 8 этажей. К нему пристроят двухэтажный объем детского сада. Высота второго – 28 этажей.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на объекте сочетаются массивное основание из клинкерного кирпича и воздушные стеклянные блоки. Для отделки используют материалы с богатой текстурой, в частности, клинкер, композитные панели и латунь.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Ивановском районе Москвы хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Территорию под возведение с площадью более 16 тысяч квадратных метров выставят на аукционе. Объект планируют построить по адресу улица Чечулина, владения 9–11.