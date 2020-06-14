Столичных водителей призвали заранее планировать маршруты из-за увеличения трафика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичных водителей призвали заранее планировать свои маршруты в будние дни из-за увеличения трафика на дорогах. В ГКУ "Центр организации дорожного движения" рассказали, что количество машин в Москве вышло на "докарантинный" уровень.

"Заранее планируйте маршрут в будни - количество машин вышло на докарантинный уровень и составило уже 10 июня 2,96 миллиона", – приводит Агентство "Москва" сообщение ЦОДД.

Ранее автомобилистов попросили отказаться от поездок в центр столицы в воскресенье вечером. Сообщалось, что с 21:00 в Москве пройдет тренировка парада Победы, из-за чего будет перекрыт ряд улиц.

Кроме того, в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение о непогоде в столичном регионе было продлено до 15 июня.