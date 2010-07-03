Почти 590 семей заключили договоры по программе реновации в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти 590 семей заключили договоры на новые квартиры по программе реновации в Бескудниковском районе столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в этом районе по программе реновации расселяются более 1,2 тысячи семей, а 588 семей уже заключили договоры.
"Кроме того, еще 39 семей до 17 июня приглашены в Центр информирования для заключения договоров", – приводятся в сообщении слова Гамана.
На Бескудниковском бульваре стартует расселение дома номер 50. Жителям предлагают квартиры в новостройках по адресам: Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11 (корп. 1 и 2) и 13, а также Дмитровское шоссе, дома 68 и 74, корпус 1.
Ранее в столичном районе Южное Медведково стартовало расселение из дома по адресу проезд Дежнева, дом № 32.
Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации должен быть не меньше, чем в старых.
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