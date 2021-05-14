Ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ухудшение погоды прогнозируется в Москве вечером 14 мая. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуют закрыть летние веранды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

С 16:30 до 21:00 в Москве ожидаются дождь, местами гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу вечером на юго-востоке столицы и в Московской области ожидаются сильный ливень.

Он добавил, что видимость при этом будет кратковременно ухудшаться до 2–3 километров. Тишковец отметил, что также прогнозируются гроза и град до 1–2 сантиметров. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в грозу – до 20–25 метров в секунду.

При этом в ближайшие несколько дней жителей столичного региона ожидает летняя погода. Столбики термометров в выходные и первые дни следующей недели покажут около 26–28 градусов.

В субботу, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями. Несмотря на солнце, возможны осадки и усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье погода будет более комфортной, осадки маловероятны.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода.