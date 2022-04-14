Около 90 тыс кв м жилья построят на улице Адмирала Макарова по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал о планах по строительству жилья на улице Адмирала Макарова.

По его словам, работы пройдут на участке бывшей производственной территории в Войковском районе Северного административного округа.

"Площадь участка составляет 22 гектара, из которых 5 гектаров предлагается передать под цели программы реновации, где будет построено 90 тысяч квадратных метров жилья. Указанный объем позволит обеспечить начало переселения порядка 3 тысяч участников программы", – заявил Левкин.

Заммэра Москвы добавил, что в Войковском районе планируется расселить 33 жилых дома, в которых суммарно проживают около 6 тысяч горожан. Для расселения подготовлен дом 5А на улице Нарвской, вторая площадка располагается по адресу улица Нарвская, владение 5, корпус 1.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в столице по программе реновации возводятся 25 новостроек. Общая площадь объектов составляет почти 400 тысяч квадратных метров.