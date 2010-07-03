Овчинниковскую и Озерковскую набережные благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных планируют начать в ночь на понедельник, 15 апреля.

На набережных создадут комфортного пространства для пешеходов. Специалисты обустроят новые тротуары, заменят освещение, высадят растения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что протяженность набережных составит около трех километров.

В сообщении пресс-службы городского департамента капитального ремонта отмечается, что останется по одной полосе движения вместо существующих двух. Количество парковочных мест практически не изменится и составит около 350 машино-мест.

На набережных появятся детские и спортивные площадки, кафе и вендинговые автоматы. Как отмечается, будет благоустроено более восьми гектаров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году городское правительство планирует благоустроить еще 50 улиц, площадей и других территорий. В центре города работы развернутся на небольших улочках и в переулках.

Столица вошла в топ-5 наиболее освещенных городов мира, однако город станет еще ярче. Новые системы освещения появятся в 1852 дворах жилых домов, на территориях 500 школ и детских садов. Всего в Москве будет установлено более 31 тысячи опор освещения. 64 объекта, в том числе дома на набережных Москвы-реки, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.