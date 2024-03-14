Современные лифты установили в 142 медучреждениях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году в 142 столичных медицинских учреждениях заменили 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что это было сделано в рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы". Объекты здравоохранения оснастили новым лифтовым оборудованием, оно полностью отвечает требованиям безопасности, подчеркнул заммэра.

Лифты были обновлены в реконструируемых поликлиниках и в таких крупных медицинских учреждениях, как ДГКБ имени З. А. Башляевой, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского, ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, ГКБ имени С. С. Юдина и ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

В материале добавили, что лифты для медучреждений отличаются увеличенными размерами дверных проемов и большой грузоподъемностью. Кабины делают из высокопрочной нержавеющей стали, они также оснащены системами повышенной точности остановки.

Помимо этого, для маломобильных посетителей и пациентов с нарушениями слуха и зрения предусмотрены кнопки с азбукой Брайля, поручни, устройство для голосовых объявлений. В подъемниках также есть обеззараживающие УФ-рециркуляторы, вентиляция, система бесперебойного питания и особый режим эвакуации.

Бирюков заметил, что новые медицинские лифты оборудованы отечественными компонентами, механизмами и узлами, поэтому сложностей с их обслуживанием не возникнет.

Между тем свыше 45,2 тысячи лифтов заменили в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта с 2011 года. Их используют более 3,6 миллиона горожан.

В 2024 году в столичных жилых домах заменят более 2,6 тысячи лифтов по программе капитального ремонта, говорил Бирюков. Больше всего подъемников обновят в ЮВАО (464), ЮЗАО (385) и СЗАО (323).

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