Коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров из-за гололедицы

Фото: Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы
Из-за гололедицы коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Специалисты ведут мониторинг аварийно опасных участков дорог. Уточняется, что до 09:00 15 марта в городе ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, возможно образование гололедицы.
Выборочную противогололедную обработку также проведут в местах образования льда.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе
По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
В ближайшие дни москвичей ждет ветер с дождем и гололедица
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