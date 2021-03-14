Коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров из-за гололедицы

Фото: Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы

Из-за гололедицы коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты ведут мониторинг аварийно опасных участков дорог. Уточняется, что до 09:00 15 марта в городе ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, возможно образование гололедицы.

Выборочную противогололедную обработку также проведут в местах образования льда.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе

По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.