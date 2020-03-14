Москвичей предупредили о появлении ветра и метели на выходных

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Гидрометцентр сообщил о потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва".

Синоптики отметили, что в Москве и области существует высокая вероятность возникновения сильного ветра и метели. В связи с этим в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Период предупреждения действует до 21:00 15 марта. Кроме того, в Москве объявили желтый уровень опасности из-за метели. Он будет действовать с 9:00 до 21:00 14 марта.

Ранее синоптики сообщили о возникновении гололедицы в выходные дни. Ожидается облачная с прояснениями погода, однако в некоторых местах пройдут небольшие осадки. Температура в воскресенье может упасть до минус четырех градусов.

13 марта в Москве бушевал сильный ветер, порывы которого достигали скорости в 20-25 метров в секунду. Он стал причиной падения 216 деревьев. Одно из них упало на мужчину, в результате чего он скончался.