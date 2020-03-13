Москвичей предупредили о гололедице в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гололедица ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
"По прогнозам Гидрометцентра, в выходные ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений и образование снежного покрова. На дорогах возможно образование гололедицы", – рассказали в пресс-службе.
В выходные в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами могут пройти небольшие осадки. В субботу днем воздух в столице прогреется максимум до +5 градусов, однако к вечеру температура может опуститься до -2.
В ночь на воскресенье пройдет снег от небольшого до умеренного, разыграется метель. К утру сформируется временный снежный покров и подморозит до минус -2... -4 градусов, по области – до -5. Днем местами прогнозируется небольшой снег.
В последующие дни интенсивные осадки сойдут на нет, однако холодная погода сохранится. Ночами температура может понижаться до -5 градусов. Дневная температура не превысит отметку ноль градусов.
Тем временем в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.
В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В Московской области ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 автомобилей.
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. От сильного ветра в столице уже пострадали два человека.
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