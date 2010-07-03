Режим работы остановок для четырех автобусных маршрутов изменится с 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 15 марта меняется режим работы остановок для автобусов четырех маршрутов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В режим "по требованию" переводятся остановки "Канал имени Москвы" и "Клуб имени Чкалова" для автобуса №248 по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях.

В тот же режим переводится остановка "Улица Авиаконструктора Сухого" для автобусов №84, 101, 207 на улице Авиаконструктора Сухого в обоих направлениях.

С 16 марта изменится время работы автобусов маршрута №134. Ежедневно первый автобус будет отправляться от Юрловского проезда в 5:12 вместо 5:16, а от метро "Ботанический сад" – в 5:24, вместо 5:28.