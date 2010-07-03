С 16 марта изменится время работы автобусов №134

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 16 марта изменится время работы автобусов маршрута №134 на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ежедневно первый автобус будет отправляться от Юрловского проезда в 5:12, вместо 5:16, а от метро "Ботанический сад" – в 5:24, вместо 5:28.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что маршрутной сетью "Магистраль" с момента запуска проекта воспользовались 320 миллионов пассажиров. Мэр отметил, что благодаря проекту транспорт в городе встал приходить в три раза быстрее.