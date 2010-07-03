Маршрутной сетью "Магистраль" воспользовались более 320 млн пассажиров

Маршрутной сетью "Магистраль" с момента запуска проекта воспользовались 320 миллионов пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.
"2,5 года назад мы запустили наземную маршрутную сеть "Магистраль", которая связала центр столицы с отдаленными районами. Москвичи быстро оценили ее удобство", – сообщил глава города. Он также отметил, что благодаря проекту транспорт в городе встал приходить в три раза быстрее.
Общественный транспорт поехал по новым маршрутам в октябре 2016 года. В проект "Магистраль" вошли 17 магистральных маршрутов, 15 – районных и семь – социальных, которые помогают жителям Москвы доехать до офисов "Мои документы", поликлиник и других социально значимых мест.
Пассажирам стало проще добираться из отдаленных районов и передвигаться внутри центра столицы, не спускаясь в метро. В работе транспортной сети задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения автобусов в центре города составляет восемь минут.
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