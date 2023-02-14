Почти две тысячи конфликтов разрешили службы примирения в школах Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школьные службы примирения (ШСП) в 2022 году разрешили почти две тысячи конфликтных ситуаций в школах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что участниками программы стали около 3 800 учеников. Деятельность служб направлена на создание комфортного и безопасного образовательного пространства. В настоящее время такие структуры есть в 483 школах столицы.

"Создавая службу примирения, школа встает на путь мирного и конструктивного разрешения спорных ситуаций и формирования культуры бесконфликтного общения. Одна из наших главных задач – повышение качества работы таких служб", – заявил глава городской службы примирения городского психолого-педагогического центра Москвы Антон Коновалов.

Специалист рассказал, что эксперты в области восстановительного подхода передают свой опыт кураторам служб примирения на ежемесячных обучающих семинарах. На занятиях, в том числе, разбирают реальные случаи из школьной жизни.

Восстановительный подход подразумевает включение техник конструктивного общения: активное слушание, я-высказывание и другие. Кроме того, в разрешении разногласий обязательно должен участвовать нейтральный посредник, который сперва обсуждает нюансы ситуации со сторонами конфликта, получает добровольное согласие на переговоры и организует примирительную встречу.

"За столом переговоров каждый участник может проговорить свои чувства и переживания относительно сложившейся ситуации. Стороны обсуждают пути решения и договариваются, как будут действовать дальше, какой вклад в разрешение ситуации внесет каждый", – рассказала специалист городской службы примирения Елена Женодарова.

Эксперт отметила, что посредник в данной ситуации не дает советов.

Школьные службы примирения состоят из педагогов и учеников, которые прошли обучение восстановительным технологиям. Обратиться за помощью может любой участник образовательного процесса – обращения рассматривают кураторы ШСП, а также участники команды, в том числе школьники-волонтеры.

Ранее дизайнер, научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур МГПУ Екатерина Барсукова рассказала, как можно было бы предотвратить агрессивное поведение в школах. По мнению специалиста, следует обеспечить просматриваемость пространств и хорошее освещение.

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