Москвичам рассказали о работах по восстановлению усадьбы "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нынешнем году на территории природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" пройдут работы по реабилитации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что специалисты восстановят регулярный сад и исторические аллеи.

"Партер и регулярные дорожки планируется восстановить по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съемке Московской губернии и окрестностей города Москвы 1838 года", – отметил он.

По его словам, в ходе работ специалисты восстановят главную аллею в партере французского парка с кругом посередине, параллельно и перпендикулярно ей проложат прямые второстепенные аллеи.

"Вдоль них предлагается восстановить липовые посадки, которые разбавят немногочисленные сохранившиеся липы конца XIX века и европейские лиственницы, а в тени деревьев будут высажены пахизандра верхушечная и живучка ползучая", – добавил он.

Также специалисты воссоздадут центральную ось по направлению от главного дома в сторону 7-го Иваньковского пруда. Вдоль нее появится липовая аллея. Также будут обустроены аллеи к зданию оранжереи, дорога в Елизаветино и дорожки в пейзажной части парка.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что огромная зеленая территория между Химкинским водохранилищем и Волоколамским шоссе является любимым местом отдыха для 120 тысяч жителей Войковского района и района Покровское-Стрешнево. Однако детские площадки, лавочки и спортивная инфраструктура парка давно устарели.

В соответствии с проектом основную центральную часть парка планируется оставить естественной заповедной зоной, а территории, прилегающие к жилым массивам и дорогам, будут обустроены под спорт и активные виды отдыха.

