В День всех влюбленных на катках 10 столичных парков пройдет акция по поиску пары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостям десяти столичных парков предлагают принять участие в акции по поиску пары в День святого Валентина. Об этом сообщили в пресс-служба Мосгорпарка.

"Познакомиться в День всех влюбленных со второй половинкой очень романтичное событие. Быстрые свидания могут помочь в этом тем, кто сейчас одинок. В столичных зонах отдыха пройдет акция "PARK DATING – любовь с первого парка", – говорится в сообщении.

Участникам акции выдадут специальные опознавательные наклейки при входе на каток. Это разноцветные сердечки со слогами важных для отношений слов (таких, как лю-бовь, неж-ность, дове-рие, вер-ность и так далее). Гостям нужно будет найти свою половину, а затем принять участие в розыгрыше призов.

В акции принимают участие катки парков: Сад "Эрмитаж", Бабушкинский парк, Сад имени Баумана, Парк Горького, парк "Ходынское поле", ландшафтный парк "Митино", Перовский парк, Таганский парк, парк "Красная Пресня", "Измайловский парк".

Ранее на самом большем катке в Москве впервые в истории ВДНХ прошла регистрация брака.