Более 44 тыс организаций проверили в Москве на соблюдение мер против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники Госинспекции по недвижимости в 2021 году провели более 44 тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 в столичных офисах, культурных и образовательных организациях, рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала 2021 года специалисты провели 44 466 обследований, нарушения выявили только в 1,4% случаев. Задача контрольного ведомства в рамках проверок заключается в первую очередь в обеспечении соблюдения обязательных мер профилактики, которые помогают защитить здоровье жителей города и снизить риск распространения коронавирусной инфекции", – сказал Овчинский.

Он пояснил, что все городские предприятия должны обеспечивать наличие у сотрудников средств индивидуальной защиты, защитных экранов и перегородок, а также социальную дистанцию и термометрию. По его словам, большая часть выявленных нарушений связана с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Кроме того, некоторые предприятия в 2021 году не выполнили требование о переводе трети работников на удаленный формат работы.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости будут проверять соблюдение установленных требований и в 2022 году. В России зафиксировано распространение "Омикрон"-штамма COVID-19, поэтому важно соблюдать меры безопасности как горожанам, так и бизнесу", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в столичном транспорте выявили более 550 тысяч нарушителей масочного режима. По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова, контролеры продолжают усиленные проверки соблюдения данного режима на входах, платформах и в поездах метро, МЦК и МЦД, а также в наземном транспорте и на вокзалах.