Завершен монтаж конструкций подземной части штаб-квартиры "Яндекса" в Москве

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

В Москве строители завершили возведение монолитных и металлических конструкций подземной части новой штаб-квартиры компании "Яндекс" на улице Косыгина. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Подземная часть штаб-квартиры, которая займет пять этажей, – это целый город со своим спортивным комплексом, 25-метровым бассейном, многоуровневой парковкой, инженерными и техническими помещениями", – говорится в материале.

Отмечается, что площадь строящегося объекта составляет 98 тысяч квадратных метров. С начала работ, которые стартовали около 10 месяцев назад, строители отлили более 100 тысяч кубических метров монолитных конструкций, что соответствует объему материалов для 40-этажного здания.

Планируется, что новая штаб-квартира "Яндекса" будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. В данный момент специалисты ведут монтаж железобетонных и сталежелезобетонных элементов надземной части здания, параллельно осуществляя отделочные и инженерные работы в подземной части комплекса. На стройплощадке работают более 1,7 тысячи рабочих и 150 инженеров.

Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе в конце 2020 года. Здание будет состоять из трех "крыльев" разной высоты, объединенных прозрачным атриумом. В комплексе обустроят подземный паркинг, а также разместят на первых этажах различные сервисы, полезные для горожан.

Также в штаб-квартире будут организованы образовательный комплекс, музей "Яндекса" и два крупных конференц-зала. Кроме того, компания планирует профинансировать благоустройство территорий рядом с комплексом.

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