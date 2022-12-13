Шесть социальных объектов построят для дольщиков ЖК "Царицыно"

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Шесть социальных объектов построят для дольщиков на территории проблемного жилого комплекса "Царицыно", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В ЖК завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. Также на территории продолжается возведение детского сада на 140 мест", – рассказал Бочкарев.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что несколько объектов в настоящее время проектируются. По его словам, это детский сад на 320 мест и две школы на 825 учеников. Также планируется предоставить участок под возведение образовательного комплекса на 1 175 мест.

"Все объекты строятся за счет города: их возведение заложено в Адресной инвестиционной программе", – уточнил Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что работы по завершению строительства этого самого крупного жилого долгостроя столицы продолжаются.

"Ведется полный комплекс работ по устройству фасадов, монтаж внутренних инженерных систем, внутренние отделочные работы и благоустройство территории", – рассказала она.

Строительство ЖК "Царицыно" по адресу 6-я Радиальная улица, владение 7, началось в 2006 году. Застройщик АО "МКХ" был признан банкротом, обязательства перед дольщиками не исполнил. В результате Сергеем Собяниным было принято решение о достройке ЖК за счет средств городского бюджета.

В апреле текущего года дольщики корпуса № 24 жилого комплекса "Царицыно" начали получать ключи от квартир. До этого корпус был передан застройщиком управляющей компании на обслуживание и эксплуатацию, благодаря чему удалось перейти к передаче гражданам жилья.

Как отмечала Пятова, это важное и долгожданное событие как для дольщиков, так и для города, который благодаря беспрецедентному решению мэра Москвы за счет средств, выделенных из бюджета, завершает строительство объекта.

Ранее сообщалось, что зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева поддержала инициативу о выдаче обманутым дольщикам жилищных сертификатов.

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