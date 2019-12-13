Елки с площадок "Путешествия в Рождество" после фестиваля вернут в питомники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Живые елки с площадок "Путешествия в Рождество" вернут в питомники после проведения фестиваля. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на консультанта мероприятия Екатерину Костикову.

"После завершения фестиваля елки отправятся обратно в питомники, с ними все в порядке, они живые, будут ждать весны", – сообщила она.

Кроме того, деревья могут использовать и для других проектов либо высадят в столичных парках, добавила Костикова. Главная же елка страны является спиленной, поэтому после завершения всех торжеств ее отправят на утилизацию.

Ранее сообщалось, что на всех площадках фестиваля было установлено свыше 2,5 тысячи рождественских деревьев. Также известно, что в центре Москвы установят дизайнерские елки с антивандальными украшениями.

Фестивалю "Путешествие в Рождество" был дан старт в пятницу, 13 декабря. Праздничные мероприятия пройдут на 81 площадке, которые расположатся в центре, жилых районах и парках города.