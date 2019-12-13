Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:20

Елки с площадок "Путешествия в Рождество" после фестиваля вернут в питомники

город праздники Путешествие в Рождество-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Живые елки с площадок "Путешествия в Рождество" вернут в питомники после проведения фестиваля. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на консультанта мероприятия Екатерину Костикову.

"После завершения фестиваля елки отправятся обратно в питомники, с ними все в порядке, они живые, будут ждать весны", – сообщила она.

Кроме того, деревья могут использовать и для других проектов либо высадят в столичных парках, добавила Костикова. Главная же елка страны является спиленной, поэтому после завершения всех торжеств ее отправят на утилизацию.

Ранее сообщалось, что на всех площадках фестиваля было установлено свыше 2,5 тысячи рождественских деревьев. Также известно, что в центре Москвы установят дизайнерские елки с антивандальными украшениями.

Фестивалю "Путешествие в Рождество" был дан старт в пятницу, 13 декабря. Праздничные мероприятия пройдут на 81 площадке, которые расположатся в центре, жилых районах и парках города.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика