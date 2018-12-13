Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предновогодний праздник "Удивительные елки" пройдет в Москве 15 декабря на Тверской площади в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
На празднике традиционно объединяться особенные и обычные дети, известные артисты и музыканты, а также москвичи и гости столицы всех возрастов. Гостей мероприятия ждут творческие мастер-классы по созданию елочных игрушек и украшению елок, выступления известных артистов, среди которых Екатерина Чистова и группа "КУБАнаТЫ".
Кроме того, все участники праздника смогут украсить "Удивительный лес", необычно украшенные елки которого будут до 13 января радовать москвичей и гостей столицы. В "Удивительном лесу" можно будет увидеть "Механическую", "Летнюю", "Витражную" и другие елки.
Праздник "Удивительные елки" ежегодно проходит в центре Москвы при поддержке правительства Москвы и благотворительного фонда "Я есть!".
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