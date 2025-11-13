В "Биокластере" пройдут интерактивные занятия в честь Международного дня слепых

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В "Биокласетере" пройдут интерактивные мероприятия, приуроченные к Международному дню слепых, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Международный день слепых отмечается 13 ноября – в день рождения французского педагога и тифлопедагога Валентина Гаюи. Он основал учебные заведения для незрячих.

Мероприятия состоятся 15 ноября в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ. Например, на занятиях "История бумаги" и "Жизнь в каменном веке", которые пройдут в 14:00 и в 15:00 соответственно, посетители узнают, как жили древние люди, из чего они строили жилища и как изготавливали орудия труда.

Кроме того, гости смогут познакомиться с различными растительными волокнами, которые использовались в древности, и узнают, как их применяют в современности. Мастер-класс пройдет с тифлокомментированием и тактильными макетами оригинальных предметов из коллекции музея.

Помимо этого, на занятии "История бумаги" посетители исследуют образцы тканей или бумаги из хлопка, льна, крапивы, агавы и других материалов. Поработать с кремневыми скребками, костяными иглами и гарпунами, столярными инструментами и другим можно будет на занятии "Жизнь в каменном веке".

Для посещения мероприятий нужно купить входной билет в павильон.

"Биокластер" – это уникальный проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, созданный при поддержке департамента культуры столицы. Это инклюзивное пространство, в котором созданы комфортные условия для каждого гостя. Павильоны в том числе предназначены для посетителей на инвалидных колясках.

Кроме того, в павильоне № 31 "Геология" на выставке "12 признаков живого" представлено большое количество тактильных экспонатов, а для слабослышащих – видеогид на русском жестовом языке.

В павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на выставке "Морфогенез. Третья природа" слабовидящим необходимо находиться с сопровождающими.

Нейроотличные тоже могут посетить экспозиции, однако предварительно рекомендуется позвонить в музей, чтобы узнать особенности павильонов.

Ранее стало известно, что на выставке Тайная жизнь плесени: микромицеты жилых помещений" в биокластере на ВДНХ можно будет увидеть живые культуры микроскопических грибов. Экспонаты будут выставлены в чашках Петри. При этом они будут каждый день менять свой внешний вид, так как культуры всегда продолжают расти.

