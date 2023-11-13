Специалисты Мосприроды рассказали о подготовке столичных пасек к зиме

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Специалисты Мосприроды подготовили пять опытных пасек, где проживают более 130 пчелосемей, к зиме. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Пчеловоды еще до наступления холодов провели все необходимые мероприятия по подготовке пчелосемей к зимовке. Сейчас они уже образовали клуб", – сказано в сообщении.

При этом в департаменте добавили, что беспокоить зимующих пчел нельзя, в связи с чем показа процесса зимовки пчел не будет.

Кроме того, в пресс-службе объяснили, что пчелиный клуб является шарообразным скоплением насекомых, которые прикрепляются к сотам и постепенно поедают запасенный мед.

В департаменте подчеркнули, что из-за биологических особенностей медоносные пчелы могут пережить даже самые суровые зимы, ведь температура в клубе может достигать плюс 30 градусов, а снаружи – минус 30.

Ранее сообщалось, что жителям столицы на экскурсиях в экоцентре "Царская пасека" и природных территориях Москвы расскажут о зимовке пчелы. Лекции пройдут 12, 19 и 26 ноября.

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